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Кросби обошел Гретцки по голам при равном счете (215) и делит с Дионном 8-е место в истории НХЛ. Лидер — Овечкин

Капитан «Питтсбурга» сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (2:1 ОТ).

Источник: Sports

В текущем сезоне на счету 37-летнего канадца стало 12 (3+9) очков в 12 играх при полезности «минус 4». За карьеру в рамках регулярок — 1608 (595+1013) баллов в 1284 играх.

215 голов Кросби из 595 были забиты при равном счете и позволяли «Питтсбургу» выходить вперед в матчах.

Он делит 8-е место в истории лиги по числу таких голов с Марселем Дионном. На 10-м месте идет Уэйн Гретцки (214).

В топ-7 входят Александр Овечкин («Вашингтон», 284), Бретт Халл (264), Яромир Ягр (262), Теему Селянне (232), Горди Хоу (228), Марк Мессье (220) и Брендан Шенахан (217).