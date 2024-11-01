Овечкин поздравил «Матч ТВ» с 9-летием: «Оставайтесь такими же молодыми и задорными. Дома и футбол включаю, и Паралимпиаду видел. А хоккей показывайте чаще, его в России очень любят!»

«Поздравляю “Матч ТВ” с днем рождения! Очень здорово, что в России есть такой большой телеканал, по которому можно смотреть столько спортивных событий.
Когда я прилетаю домой после сезона НХЛ, то и футбол включаю с участием любимого «Динамо», и хоккей, и Паралимпиаду видел. Так держать!
Оставайтесь такими же молодыми и задорными. А хоккей показывайте почаще, его в нашей стране очень любят! «, — сказал капитан “Вашингтона”.
Кожевников о трансляциях КХЛ: «На “Матч ТВ” футбол, гандбол, “Формула-1”. В интернете у лиги все “висит”. С таким отношением к хоккею мы далеко не уедем!».
Настоящий Овечкин вернулся! Забил во втором матче подряд.