Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Овечкин поздравил «Матч ТВ» с 9-летием: «Оставайтесь такими же молодыми и задорными. Дома и футбол включаю, и Паралимпиаду видел. А хоккей показывайте чаще, его в России очень любят!»

1 ноября телеканалу исполнилось 9 лет.
Источник: Sports

«Поздравляю “Матч ТВ” с днем рождения! Очень здорово, что в России есть такой большой телеканал, по которому можно смотреть столько спортивных событий.

Когда я прилетаю домой после сезона НХЛ, то и футбол включаю с участием любимого «Динамо», и хоккей, и Паралимпиаду видел. Так держать!

Оставайтесь такими же молодыми и задорными. А хоккей показывайте почаще, его в нашей стране очень любят! «, — сказал капитан “Вашингтона”.

Кожевников о трансляциях КХЛ: «На “Матч ТВ” футбол, гандбол, “Формула-1”. В интернете у лиги все “висит”. С таким отношением к хоккею мы далеко не уедем!».

Настоящий Овечкин вернулся! Забил во втором матче подряд.