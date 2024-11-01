Юрий Новиков: «Овечкин — символ нашей страны и всего хоккея, он выходит в ледовый ринг как боец MMA. Александр — предмет изучения возможностей человека, я не считаю его шайбы и очки»

Я не считаю его шайбы и очки, сколько он там забьет, не забьет. Я вижу, как он выходит на этот ринг как боец MMA. Сколько он провел силовых приемов за свою карьеру, это еще надо посчитать. Это форвард, который вообще не пропускал мимо себя ни одного соперника и не жалел себя.