Стал известен состав молодежной сборной Беларуси по хоккею на Кубок Будущего

Турнир с участием молодежных (U20) команд России, Беларуси и Казахстана, а также юниорской (U18) сборной России пройдет в Санкт-Петербурге с 7 по 10 ноября. Главный тренер нашей команды Андрей Михалев вызвал на тренировочный сбор 28 хоккеистов — 3 голкиперов, 9 игроков обороны и 16 форвардов.



Вратари: Антон Круповец («Динамо-Минск»), Евгений Прохоров («Динамо-Шинник», МХЛ), Павел Рудович («Белые медведи», МХЛ).



Защитники: Константин Волочко («Динамо-Минск»), Арсений Елисеев, Александр Яценко, Богдан Поповский (все — «Динамо-Шинник», МХЛ), Даниил Криштофик, Артур Клопов (оба — «Неман»), Тимофей Маманович («Юность»), Доминик Миканович («Белые медведи», МХЛ), Алексей Мазур («Академия Михайлова», МХЛ).



Нападающие: Дмитрий Хобян, Илья Лахнов, Дмитрий Тукач, Матвей Ладутько, Арсений Чухраев, Богдан Белкин, Никита Ходорович, Илья Гречный (все — «Динамо-Шинник», МХЛ), Николай Салыго, Арсений Ковгореня (оба — «Динамо-Минск»), Евгений Авраменко, Кирилл Жилюк (оба — «Неман»), Артем Гуменюк («Спартак», МХЛ), Павел Гаврилович, Алексей Альшевский (оба — «Стальные лисы», МХЛ), Роман Кузнецов («Чайка», МХЛ).