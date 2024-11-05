Нападающий Илья Ковальчук рассказал о своём будущем

«Я взял паузу до Нового года. У меня наступил такой момент, когда ты практически завершил профессиональную карьеру и надо чем-то заниматься. У меня есть семья, которой я хочу уделять больше времени. Сейчас у меня появляется такая возможность», — приводит слова Ковальчука «РИА Новости Спорт».