Кравчук о Кузнецове: «У арбитров НХЛ существует понимание, что звезды — главные действующие лица. В этом суть бизнеса, во главе которого — деньги и прибыль»

— Тонкий вопрос. С одной стороны Кузнецов — большой мастер, ему 32 года, по современным меркам еще вполне молодой возраст.
С другой стороны КХЛ — достаточно сложная и специфическая лига. После НХЛ в ней нужно привыкать, перестраиваться.
Думаю, статистика Кузнецова отражает оба этих фактора. В том числе и 30 минут штрафа.
— Вы постоянно смотрите НХЛ, провели два очень плотных сезона с ЦСКА. Можете сравнить судейство в НХЛ и КХЛ?
— Сравнивать две лиги не вижу смысла, эта тема, скажем так, раздражитель. Если говорить о судействе, то его уровень в НХЛ, безусловно, выше.
У арбитров НХЛ существует понимание, что именно звезды — главные действующие лица хоккейного спектакля, который собирает такую большую аудиторию. Также есть абсолютное понимание роли именно судей.
Они не должны быть заметны, их задача — создать на льду такие условия, чтобы хоккеисты смогли проявить все свои лучшие качества и выдать зрелище.
В этом суть всего бизнеса НХЛ, во главе которого — деньги и прибыль, — сказал двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук.