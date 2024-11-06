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Кравчук о Кузнецове: «У арбитров НХЛ существует понимание, что звезды — главные действующие лица. В этом суть бизнеса, во главе которого — деньги и прибыль»

— В России широко обсуждается форвард СКА Евгений Кузнецов, который приехал в лигу в роли одной из главных звезд, в 20 матчах набрал 18 очков и еще больше штрафа — 30 минут. Полторы минуты за игру — график тафгая?

Источник: Sports

— Тонкий вопрос. С одной стороны Кузнецов — большой мастер, ему 32 года, по современным меркам еще вполне молодой возраст.

С другой стороны КХЛ — достаточно сложная и специфическая лига. После НХЛ в ней нужно привыкать, перестраиваться.

Думаю, статистика Кузнецова отражает оба этих фактора. В том числе и 30 минут штрафа.

— Вы постоянно смотрите НХЛ, провели два очень плотных сезона с ЦСКА. Можете сравнить судейство в НХЛ и КХЛ?

— Сравнивать две лиги не вижу смысла, эта тема, скажем так, раздражитель. Если говорить о судействе, то его уровень в НХЛ, безусловно, выше.

У арбитров НХЛ существует понимание, что именно звезды — главные действующие лица хоккейного спектакля, который собирает такую большую аудиторию. Также есть абсолютное понимание роли именно судей.

Они не должны быть заметны, их задача — создать на льду такие условия, чтобы хоккеисты смогли проявить все свои лучшие качества и выдать зрелище.

В этом суть всего бизнеса НХЛ, во главе которого — деньги и прибыль, — сказал двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук.