Грицюк о Толчинском в запасе СКА: «Иногда подшучиваю: “Что, Толч, тебя убрали?”. У нас плотный состав, высокая конкуренция…»

— Даже не знаю… Мне кажется, Толч опытнее меня в этих моментах.
Понятно, что мы общаемся и что тяжелая ситуация у него сейчас складывается. Но я думаю, что ментально он может ее пройти и стать только сильнее.
У каждого хоккеиста в карьере это когда-то рано или поздно случается. Просто со мной это произошло в 22 года, когда я не попадал в состав.
А он старше, и по возрасту вроде бы должен играть на лидирующих позициях. Но у нас плотный состав, высокая конкуренция…
— Вы ему что-то говорите, как-то поддерживаете?
— Да, конечно, мы разговариваем. Где-то иногда подшучиваю: «Что, Толч, тебя убрали?».
Разумеется, тут без обид. Мне кажется, это часть нашей работы. Очевидно, что Сергею сейчас через это проходить намного тяжелее, чем мне в 22 года.
Но я надеюсь, что он из этого всего сделает правильные выводы, — сказал нападающий СКА Арсений Грицюк.