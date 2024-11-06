Грицюк о Толчинском в запасе СКА: «Иногда подшучиваю: “Что, Толч, тебя убрали?”. У нас плотный состав, высокая конкуренция…»

— У вас был тяжелый момент в начале прошлого сезона, когда игра не шла, вы попадали в запас. В декабре вы съездили в сборную ВХЛ, и после этого нашли свой хоккей, резко прибавили. Сейчас у Сергея Толчинского такой же момент — он оказался в запасе на матч против «Куньлуня».