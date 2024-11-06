Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мичков набрал 10 очков в 13 матчах сезона НХЛ. Форвард «Филадельфии» сделал передачу против «Каролины» при 13:57 на льду

«Филадельфия» уступила «Каролине» (4:6) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: Sports

Нападающий «Флайерс» Матвей Мичков отметился результативной передачей при игре в большинстве в первом периоде.

В этом матче россиянин также заработал показатель полезности «0», нанес один бросок по воротам и провел на льду 13:57 (1:56 — в большинстве).

В нынешнем сезоне Мичков набрал 10 (4+6) баллов в 13 матчах чемпионата НХЛ.

Матвей стал третьим хоккеистом «Филадельфии» за последние 30 лет, который набрал 10 очков в 13 или меньше матчах. Он в этом списке присоединился Джеймсу ван Римсдайку (9 матчей в сезоне-2009/10) и Майку Ричардсу (11 матчей в сезоне-2005/06).