Мичков набрал 10 очков в 13 матчах сезона НХЛ. Форвард «Филадельфии» сделал передачу против «Каролины» при 13:57 на льду

Матвей стал третьим хоккеистом «Филадельфии» за последние 30 лет, который набрал 10 очков в 13 или меньше матчах. Он в этом списке присоединился Джеймсу ван Римсдайку (9 матчей в сезоне-2009/10) и Майку Ричардсу (11 матчей в сезоне-2005/06).