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Кросби забил 598-й гол в НХЛ. Капитан «Питтсбурга» забросил 6-ю шайбу в сезоне в матче с «Айлендерс»

Капитан «Питтсбурга» забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (3:4 Б).
Источник: Sports.Ru

Канадец отличился во втором периоде встречи с передачи Евгения Малкина, отправив шайбу в ворота Ильи Сорокина с неудобной руки.

В этом матче Сидни Кросби также нанес пять бросков по воротам и провел на льду 21:49 (5:14 — в большинстве).

Этот гол стал для форварда шестым в нынешнем сезоне и 598-м — за карьеру в НХЛ.

В случае достижения отметки в 600 голов Кросби станет вторым действующим хоккеистом в НХЛ наряду с Александром Овечкиным, который достиг этого результата.

В этом сезоне Кросби набрал 15 (6+9) очков в 14 матчах чемпионата.