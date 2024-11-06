Кросби забил 598-й гол в НХЛ. Капитан «Питтсбурга» забросил 6-ю шайбу в сезоне в матче с «Айлендерс»

Канадец отличился во втором периоде встречи с передачи Евгения Малкина, отправив шайбу в ворота Ильи Сорокина с неудобной руки.
В этом матче Сидни Кросби также нанес пять бросков по воротам и провел на льду 21:49 (5:14 — в большинстве).
Этот гол стал для форварда шестым в нынешнем сезоне и 598-м — за карьеру в НХЛ.
В случае достижения отметки в 600 голов Кросби станет вторым действующим хоккеистом в НХЛ наряду с Александром Овечкиным, который достиг этого результата.
В этом сезоне Кросби набрал 15 (6+9) очков в 14 матчах чемпионата.