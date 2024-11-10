Роман Ротенберг: «Мы ведем борьбу с тем, что дяди Джоны переманивают наших игроков в США и Канаду, где хуже условия, чем в России. Не надо от нас никуда уезжать!»

А для нас самое важное сейчас, чтобы эти ребята чувствовали, как их поддерживают. Они развиваются и имеют право играть за сборную России. После того, как они примеряют майку национальной команды, их карьера начинает развиваться совершенно иначе. Это ведь мечта каждого игрока. И слава богу, что это так.