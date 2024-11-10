Кузьменко набрал очки впервые за 7 матчей — передача против «Баффало». У него 1+7 в 15 играх

Всего в 15 матчах текущего чемпионата НХЛ на счету россиянина 8 (1+7) баллов.
В игре с «Калгари» за 17:18 (1:54 — в большинстве) у Кузьменко ни одного броска в створ ворот (1 — мимо, 1 — заблокирован), полезность — «плюс 1».
Форвард «Калгари» сделал голевую передачу в игре с «Баффало» (2:3 Б), прервав 6-матчевую безрезультативную серию.
Всего в 15 матчах текущего чемпионата НХЛ на счету россиянина 8 (1+7) баллов.
В игре с «Калгари» за 17:18 (1:54 — в большинстве) у Кузьменко ни одного броска в створ ворот (1 — мимо, 1 — заблокирован), полезность — «плюс 1».