Строум об Овечкине: «Он заряжает энергией всю команду. Мы все работаем на рекорд и стремимся выигрывать матчи. Сейчас “Вашингтон” успешно решает обе задачи»

В активе 39-летнего нападающего стало 10 шайб в 14 играх в текущем сезоне при 18 очках.
За карьеру в рамках регулярок — 863 шайбы в 1440 играх. Он занимает 2-е место среди лучших снайперов в истории лиги, уступая лишь Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 играх).
"Он заряжает энергией всю команду. Все хотят, чтобы он забивал. Мы все работаем на этот рекорд и стремимся выигрывать матчи.
Сейчас мы успешно решаем обе задачи, надеюсь, что сможем продолжить в том же духе«, — сказал форвард “Кэпиталс”.
Овечкин забил 862-й и 863-й голы в НХЛ. До рекорда Гретцки — 31 шайба.