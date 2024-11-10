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Строум об Овечкине: «Он заряжает энергией всю команду. Мы все работаем на рекорд и стремимся выигрывать матчи. Сейчас “Вашингтон” успешно решает обе задачи»

Капитан «Вашингтона» сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом» (8:1).
Источник: Спортс"

В активе 39-летнего нападающего стало 10 шайб в 14 играх в текущем сезоне при 18 очках.

За карьеру в рамках регулярок — 863 шайбы в 1440 играх. Он занимает 2-е место среди лучших снайперов в истории лиги, уступая лишь Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 играх).

"Он заряжает энергией всю команду. Все хотят, чтобы он забивал. Мы все работаем на этот рекорд и стремимся выигрывать матчи.

Сейчас мы успешно решаем обе задачи, надеюсь, что сможем продолжить в том же духе«, — сказал форвард “Кэпиталс”.

Овечкин забил 862-й и 863-й голы в НХЛ. До рекорда Гретцки — 31 шайба.