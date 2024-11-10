Строум ассистировал Овечкину во всех 10 его голах в сезоне. Рекорд у Бэкстрема — 11 передач подряд

39-летний россиянин сделал дубль, оба раза голевые передачи на свой счет записывал канадский центрфорвард. Строум был ассистентом во всех десяти шайбах Овечкина в этом сезоне.
Лидером по этому показателю является Никлас Бэкстрем. Он участвовал в 11 подряд голах Овечкина в конце сезона-2010/11 и начале сезона-2011/12.
Строум об Овечкине: «Он заряжает энергией всю команду. Мы все работаем на рекорд и стремимся выигрывать матчи. “Вашингтон” сейчас успешно решает обе задачи».
? Новый дубль Овечкина: поиздевался над «Сент-Луисом»! До Гретцки — всего 31 шайба.