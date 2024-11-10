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Вайсфельд об Овечкине: «Здорово не то, что он много забил, а что играет очень хорошо. Смотрим и наслаждаемся»

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ 39-летний форвард «Вашингтона» набрал 18 (10+8) очков за 14 матчей при полезности «плюс 9».

Источник: Спортс"

— Удивил ли вас столь резвый старт «Вашингтона» в целом и Александра Овечкина в частности?

— Слово удивление, наверное, неправильно использовать в этом контексте. Тем более что в НХЛ такие неожиданности происходят регулярно. Возьмем тот же «Виннипег», который болтался где-то внизу последние годы, а теперь идет практически без поражений.

Плюс это еще начало сезона, столько времени впереди. Пока просто смотрим и наслаждаемся игрой Овечкина. Протас тоже здорово выглядит, но он находится в хорошем хоккейном возрасте.

А вот с Овечкиным здорово даже не то, что он много уже забил в этом сезоне, а то, что играет очень хорошо, — сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд.

Строум ассистировал Овечкину во всех 10 его голах в сезоне. Рекорд у Бэкстрема — 11 передач подряд.

? Новый дубль Овечкина: поиздевался над «Сент-Луисом»! До Гретцки — всего 31 шайба.