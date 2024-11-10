Федор Канарейкин: «Овечкин — наше все, у него неплохой график для начала сезона. “Вашингтон” набрал ход и выглядит серьезной силой»

"Овечкин — наше все! Уже и не знаешь, что сказать, честно говоря, но с удовольствием обсуждаю его успехи.
«Вашингтон» действительно набрал хороший ход, выглядит серьезной силой в НХЛ. Пришла группа новых игроков, хорошо вписались в коллектив. Все эти пертурбации пошли команде на пользу. Удалось найти хорошее сочетание с Овечкиным, который и сам обрел свою позицию.
Очень неплохой график у него для начала сезона. Могу только пожелать ему и команде дальнейшего прогресса.
Если в этом сезоне не побьет рекорд Гретцки, в следующем точно это сделает", — сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.
Строум ассистировал Овечкину во всех 10 его голах в сезоне. Рекорд у Бэкстрема — 11 передач подряд.
? Новый дубль Овечкина: поиздевался над «Сент-Луисом»! До Гретцки — всего 31 шайба.