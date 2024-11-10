Федор Канарейкин: «Овечкин — наше все, у него неплохой график для начала сезона. “Вашингтон” набрал ход и выглядит серьезной силой»

«Вашингтон» действительно набрал хороший ход, выглядит серьезной силой в НХЛ. Пришла группа новых игроков, хорошо вписались в коллектив. Все эти пертурбации пошли команде на пользу. Удалось найти хорошее сочетание с Овечкиным, который и сам обрел свою позицию.