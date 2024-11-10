Молодежная сборная Беларуси по хоккею заняла второе место на Кубке Будущего в Санкт-Петербурге

Участие в турнире приняли молодежные сборные Беларуси, России и Казахстана, а также юниорская (U18) команда России. В заключительном матче розыгрыша подопечные Андрея Михалева встречались с российскими сверстниками. Увы, сыграть на равных с хозяевами льда не вышло: россияне отправили в белорусские ворота по две шайбы в каждом из периодов, в ответ наши парни предложили только гол Ильи Лахнова. Финальный счет — 6:1 в пользу России-U20, которая стала победительницей домашнего турнира.



Молодежная сборная Беларуси заняла в таблице Кубка Будущего второе место, ранее наши хоккеисты обыграли команды Казахстана-U20 (5:2) и России-U18 (2:1). Накануне белорусы также стали вторыми по итогам турнира по хоккею в формате 3×3, уступив в финале старшему российскому составу со счетом 2:6.