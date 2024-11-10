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Евгений Артюхин: «Овечкин закроет рекорд Гретцки уже в этом чемпионате. Похоже, он пересмотрел подготовку в межсезонье, результат налицо»

— Александр Овечкин в каждом матче заколачивает шайбы. Вот ночью сделал дубль в ворота «Сент‑Луиса». Он уже в этом сезоне может побить рекорд Гретцки. Вас восхищает, в какой форме держит себя Саша, хотя ему почти 40 лет?

— Это да. В принципе, я не сомневался в Александре, что он этот рекорд закроет в ближайший срок. Да, у него не слишком хорошим вышел прошлый сезон. Но этот сезон он проводит замечательно. Я уверен, что он закроет рекорд Гретцки уже в этом чемпионате.

Что же касается формы, то тут сильно влияет то, что его обошли стороной травмы. Слава богу! Это ведь бич возрастных игроков. Когда у тебя было много травм, да еще возраст поджимает, то очень тяжело себя поддерживать на пике формы. Ты стараешься, но тебе здоровье просто не позволяет. Ты сыпаться начинаешь.

Овечкин этого избежал. У него не было серьезных операций на коленях, например. У него есть возможность хорошо готовиться. А он профессионал и все про НХЛ давно знает. Он знает свое тело и как правильно себя подвести к сезону. За счет этого играет и показывает свой уровень.

И, похоже, он пересмотрел свою подготовку в межсезонье, что‑то поменял. Как видим, результат налицо, — отметил скаут «Вегаса».