Евгений Артюхин: «Овечкин закроет рекорд Гретцки уже в этом чемпионате. Похоже, он пересмотрел подготовку в межсезонье, результат налицо»

Что же касается формы, то тут сильно влияет то, что его обошли стороной травмы. Слава богу! Это ведь бич возрастных игроков. Когда у тебя было много травм, да еще возраст поджимает, то очень тяжело себя поддерживать на пике формы. Ты стараешься, но тебе здоровье просто не позволяет. Ты сыпаться начинаешь.