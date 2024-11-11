Канарейкин считает, что Овечкин не обойдет Гретцки в этом сезоне: «Но если установит рекорд — все будут только рады. У Александра сверхмотивация»

Конечно, Александр стремится к планке Уэйна Гретцки. По тому графику, с которым он сейчас идет, он может побить рекорд в этом сезоне. Но я думаю, что это все же произойдет в следующем. А если он установит рекорд в этом, то все будут только рады за него.