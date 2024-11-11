Рябыкин об «Амуре»: «Не хватает скорости. Много ребят с именами, но сегодня хоккей очень мобильный, чистого льда, где можно разобраться только на мастерстве, все меньше»

Думаю, что «Адмиралу» во второй половине сезона будет не так тяжело, как тому же «Амуру». Тренд «Магнитки» еще и в молодости — и Владивосток, подхватив его, в этом сезоне прилично омолодился. Это тоже плюс в функциональном плане, и это бросается в глаза. Например, в дальневосточном дерби, к которому «Амур» несколько дней готовился, а «Адмирал», наоборот, сыграл на выходе из турне по Западу.