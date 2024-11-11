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Линдрос об Овечкине: «Он разрывает и забивает пачками. Александр побьет рекорд Гретцки в конце февраля»

Капитан «Вашингтона» идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (863 шайбы), уступая лишь Гретцки (894).

Источник: Спортс"

В нынешнем сезоне 39-летний форвард набрал 18 (10+8) очков за 14 матчей при полезности «плюс 9».

"В этом сезоне он может побить рекорд. Возможно, Овечкин сделает это в конце февраля. Если вы посмотрите на его темп, то увидите, как он разрывает и забивает пачками.

Это обычный Алекс — он не забрасывает в одной игре, а в следующей делает дубль", — сказал член Зала хоккейной славы Эрик Линдрос.

Майоров о рекорде Гретцки: «По Овечкину сказать нечего. Мне это неинтересно, как и сама НХЛ».

? Новый дубль Овечкина: издевался над «Сент-Луисом»! До Гретцки — всего 31 шайба.