Линдрос об Овечкине: «Он разрывает и забивает пачками. Александр побьет рекорд Гретцки в конце февраля»

В нынешнем сезоне 39-летний форвард набрал 18 (10+8) очков за 14 матчей при полезности «плюс 9».
"В этом сезоне он может побить рекорд. Возможно, Овечкин сделает это в конце февраля. Если вы посмотрите на его темп, то увидите, как он разрывает и забивает пачками.
Это обычный Алекс — он не забрасывает в одной игре, а в следующей делает дубль", — сказал член Зала хоккейной славы Эрик Линдрос.
Майоров о рекорде Гретцки: «По Овечкину сказать нечего. Мне это неинтересно, как и сама НХЛ».
? Новый дубль Овечкина: издевался над «Сент-Луисом»! До Гретцки — всего 31 шайба.