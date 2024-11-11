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Фетисов об Овечкине: «Побьет рекорд Гретцки в этом чемпионате, верю и надеюсь. Он молодец, сезон оцениваю хорошо»

В нынешнем регулярном чемпионате 39-летний форвард набрал 18 (10+8) очков за 14 матчей при полезности «плюс 9».

Источник: Sports.Ru

Капитан «Вашингтона» идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (863 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

— Сезон Овечкина оцениваю хорошо. Саша — молодец. Надеюсь, он в этом сезоне побьет рекорд Гретцки. Верю в это.

— Кто лучше: Овечкин или Гретцки?

— Вообще не люблю сравнивать никого. У каждого свой стиль и манера, они все великие и разные, — сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

Линдрос об Овечкине: «Он разрывает и забивает пачками. Александр побьет рекорд Гретцки в конце февраля, возможно».