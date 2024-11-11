Фетисов об Овечкине: «Побьет рекорд Гретцки в этом чемпионате, верю и надеюсь. Он молодец, сезон оцениваю хорошо»

Капитан «Вашингтона» идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (863 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
— Сезон Овечкина оцениваю хорошо. Саша — молодец. Надеюсь, он в этом сезоне побьет рекорд Гретцки. Верю в это.
— Кто лучше: Овечкин или Гретцки?
— Вообще не люблю сравнивать никого. У каждого свой стиль и манера, они все великие и разные, — сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.
Линдрос об Овечкине: «Он разрывает и забивает пачками. Александр побьет рекорд Гретцки в конце февраля, возможно».