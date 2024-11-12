Мамбеталиев об 1:4 от «Нефтехимика»: «Барыс» прозевал контратаки. Не перестроились как положено, на возврате не сыграли по игрокам"

Сегодня было не так много удалений, это хорошо. Но есть желание сыграть прямо сейчас, сию секунду, перехватить эту маленькую шайбочку — и получается, что пропускаем контратаку. Не считаю, что мы физически просели. Просто неправильно сыграли, не перестроились как положено. На возврате не сыграли по игрокам.