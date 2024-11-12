Дацюк поблагодарил бывших партнеров и тренеров на церемонии введения в Зал славы. Он назвал Крикунова, Федорова, Ковальчука, Малкина и Овечкина, особо выделив Ларионова

Хоккей — это командный спорт, и я не стоял бы здесь без каждого из вас. Мы вместе боролись на льду, общались в раздевалке и делили незабываемые моменты. Мне повезло играть рядом с величайшими спортсменами, и я всегда буду ценить наше время вместе«, — сказал бывший игрок “Детройта” и сборной России.