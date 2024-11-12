Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Троц о погоне Овечкина за Гретцки: «У него уже был бы рекорд, если бы не пара локаутов. Нет вопроса о том, что Ови — величайший снайпер всех времен»

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (863 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Источник: Спортс"

Троц возглавлял «Кэпиталс» с 2014 по 2018 год.

— Вас удивило, что в 39 лет он так роскошно начал сезон?

— Вообще не удивлен! Он в такое начало сезона вложился. Он может все. Я видел это вживую на протяжении четырех лет.

Нет вопроса о том, что Ови — величайший снайпер всех времен. У него уже был бы рекорд, если бы не пара локаутов.

— Как вы думаете, он может побить рекорд Гретцки уже в этом сезоне?

— Мы как раз на днях встречались с ними. Так, как он играет сейчас, — да. И думаю, он сделает это.

Но последние десять голов будут для него сложными, потому что все будут играть против него максимально плотно, — сказал генеральный менеджер «Нэшвилла» Барри Троц.