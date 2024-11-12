Канарейкин об Овечкине: «Если он вернется в КХЛ в конце карьеры, это была бы красивая точка для него и “Динамо”, которое воспитало его»

Понимаю, что пока есть силы, он будет играть, ставить новые рекорды и отрабатывать карьеру до конца. Если он все-таки вернется в КХЛ в конце карьеры, это была бы красивая точка для него и «Динамо», которое воспитало его. Здесь нет никаких сомнений.