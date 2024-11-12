Канарейкин об Овечкине: «Если он вернется в КХЛ в конце карьеры, это была бы красивая точка для него и “Динамо”, которое воспитало его»

"Наверное, это зависит от него в первую очередь и от того, как у него будет складываться остаток карьеры. Я бы не хотел тут ничего даже прогнозировать.
Понимаю, что пока есть силы, он будет играть, ставить новые рекорды и отрабатывать карьеру до конца. Если он все-таки вернется в КХЛ в конце карьеры, это была бы красивая точка для него и «Динамо», которое воспитало его. Здесь нет никаких сомнений.
А тот факт, что у него строится академия хоккея, связан уже с тем, что он будет делать после окончания карьеры, с интенсивность игр и тренировок это не связано", — сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.