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Канарейкин об Овечкине: «Если он вернется в КХЛ в конце карьеры, это была бы красивая точка для него и “Динамо”, которое воспитало его»

Нападающий ранее играл в Фонбет Чемпионате КХЛ за «Динамо».

"Наверное, это зависит от него в первую очередь и от того, как у него будет складываться остаток карьеры. Я бы не хотел тут ничего даже прогнозировать.

Понимаю, что пока есть силы, он будет играть, ставить новые рекорды и отрабатывать карьеру до конца. Если он все-таки вернется в КХЛ в конце карьеры, это была бы красивая точка для него и «Динамо», которое воспитало его. Здесь нет никаких сомнений.

А тот факт, что у него строится академия хоккея, связан уже с тем, что он будет делать после окончания карьеры, с интенсивность игр и тренировок это не связано", — сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.