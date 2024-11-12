Вячеслав Быков: «Овечкин — яркий пропагандист хоккея и кумир многих молодых ребят! Он является одним из лучших российских хоккеистов на данный момент»

Прекрасно понимаю, как и что должен делать игрок, чтобы быть в хорошей физической форме, психологически устойчивым, дисциплинированным и очень требовательным к себе самому. В этом плане Александр прекрасно понимает, что требовательность к себе и своим действиям должна быть на высочайшем уровне.