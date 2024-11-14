Ротенберг о Галимове: «Играя в “СКА-Неве”, Эмиль показывает отличный хоккей. Уверен, будут хорошие предложения»

Сейчас Эмиль, играя в «СКА-Неве», показывает отличный хоккей. Я уверен, что будут хорошие предложения. Мы обязательно их рассмотрим. Всегда должны быть рыночные условия — мы не можем работать себе в ущерб. Каждый игрок — это наш актив. Мы развиваем свои активы, и если будут хорошие предложения, мы обязательно их рассмотрим. Рыночные условия — мы всегда готовы, мы всегда открыты, — сказал тренер СКА.