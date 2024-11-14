Дацюк о будущем: «Быть тренером — очень ответственная и тяжелая работа. Очень нервная»

— Я счастливчик, что клуб «Автомобилист» взял меня на работу и могу заниматься с юными хоккеистами от 16 до 20 лет, стараться сделать их лучше.
— Счастливчик? Но ведь могли занимать любую руководящую должность в клубе, и многие вскоре после окончания карьеры ожидали увидеть вас генеральным менеджером клуба. Вы же занимаете скромную для своего имени позицию.
— Имя здесь значения не имеет. Рад, что меня окружают хорошие люди, которые дают мне шанс заниматься тем, что хочу делать. В данный момент мне очень нравится передавать свой опыт и свое видение юным ребятам. Насколько им это поможет и будут ли они смотреть на какие-то детали хоккея так же, как я — уже будет зависеть от них.
— А сформировались ли какие-то более долгосрочные планы — лет на десять вперед?
— Такие планы строить тяжело, и на это есть много причин. Занимаюсь подростками, стараюсь касаться детских школ, но самое главное для меня — есть немножко свободного времени, чтобы уделить его семье. Это тоже приносит мне большое удовольствие.
— Лично для себя тренерское будущее исключаете на сто процентов?
— Не говорю, что на сто. Но быть тренером — очень ответственная и тяжелая работа. Очень нервная, — сказал экс-игрок сборной России.