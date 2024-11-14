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Таварес обогнал Ковальчука по голам (18) в овертаймах и вышел на 5-е место в истории НХЛ. Больше лишь у Овечкина, Кросби, Маршанда и Ягра

Форвард «Торонто» отличился на 65-й минуте матча с «Вашингтоном» (4:3 ОТ) и забросил 18-ю шайбу в дополнительное время за карьеру, обогнав Илью Ковальчука, на счету которого 17 таких шайб.

Источник: Спортс"

Рекорд принадлежит Александру Овечкину («Вашингтон») — 26 голов в овертаймах. В топ-4 также входят Сидни Кросби («Питтсбург», 22), Брэд Маршанд («Бостон», 21) и Яромир Ягр (19).

В 17 матчах текущего сезона Таварес набрал 16 (9+7) очков.