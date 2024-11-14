Федор Канарейкин: «Малкин — живая легенда! Это прямой кандидат на вступление в Зал славы после завершения карьеры»

Малкин забросил 500-ю шайбу в НХЛ 17 октября в матче против «Баффало». Он стал вторым российским хоккеистом, достигшим этой отметки. Ранее это сделал Александр Овечкин.
"Безусловно, Малкин — звезда нашего, а также и мирового хоккея! Очень сильный центральный нападающий, востребованный, все доказавший, который всегда на виду в НХЛ.
Конечно, поздравим Евгения с этим великим достижением. Пожелаем здоровья и долгих лет карьеры, чтобы еще хорошенько потрудиться.
Малкин — живая легенда! Думаю, что в дальнейшем, после завершения карьеры, это прямой кандидат на вступление в Зал славы", — сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.