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Федор Канарейкин: «Малкин — живая легенда! Это прямой кандидат на вступление в Зал славы после завершения карьеры»

14 ноября перед матчем против «Детройта» в Питтсбурге прошла торжественная церемония в честь 500 голов Малкина в НХЛ.

Источник: Спортс"

Малкин забросил 500-ю шайбу в НХЛ 17 октября в матче против «Баффало». Он стал вторым российским хоккеистом, достигшим этой отметки. Ранее это сделал Александр Овечкин.

"Безусловно, Малкин — звезда нашего, а также и мирового хоккея! Очень сильный центральный нападающий, востребованный, все доказавший, который всегда на виду в НХЛ.

Конечно, поздравим Евгения с этим великим достижением. Пожелаем здоровья и долгих лет карьеры, чтобы еще хорошенько потрудиться.

Малкин — живая легенда! Думаю, что в дальнейшем, после завершения карьеры, это прямой кандидат на вступление в Зал славы", — сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.