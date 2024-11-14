Бирюков о Малкине: «Металлург» всегда готов принять его. Он визитная карточка Магнитогорска. Не обсуждали, что он проведет здесь последний сезон, у него еще год контракта с «Питтсбургом»

Но Женя наш хоккеист и вообще отсюда родом. Мы всегда готовы его видеть в команде. Но думаю, у Малкина все хорошо сложится. Он на хорошем счету [в «Питтсбурге»] и набрал хороший ход«, — сказал спортивный директор “Металлурга” Евгений Бирюков.