Бирюков о Малкине: «Металлург» всегда готов принять его. Он визитная карточка Магнитогорска. Не обсуждали, что он проведет здесь последний сезон, у него еще год контракта с «Питтсбургом»

Малкин является воспитанником «Металлурга».
"Принять Малкина мы всегда готовы — всегда ждем его. Он визитная карточка Магнитогорска и нашего хоккея. Но не думаю, что это случится. Такими игроками не разбрасываются.
Если честно, мы с Евгением не обсуждали, что он проведет последний сезон в «Металлурге». У него еще этот и следующий год контракта с «Питтсбургом», поэтому пока все преждевременно.
Но Женя наш хоккеист и вообще отсюда родом. Мы всегда готовы его видеть в команде. Но думаю, у Малкина все хорошо сложится. Он на хорошем счету [в «Питтсбурге»] и набрал хороший ход«, — сказал спортивный директор “Металлурга” Евгений Бирюков.