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Бирюков о Малкине: «Металлург» всегда готов принять его. Он визитная карточка Магнитогорска. Не обсуждали, что он проведет здесь последний сезон, у него еще год контракта с «Питтсбургом»

Ранее появилась информация о том, что генменеджер «Питтсбурга» готов обменять любого игрока, кроме Сидни Кросби.
Источник: Спортс"

Малкин является воспитанником «Металлурга».

"Принять Малкина мы всегда готовы — всегда ждем его. Он визитная карточка Магнитогорска и нашего хоккея. Но не думаю, что это случится. Такими игроками не разбрасываются.

Если честно, мы с Евгением не обсуждали, что он проведет последний сезон в «Металлурге». У него еще этот и следующий год контракта с «Питтсбургом», поэтому пока все преждевременно.

Но Женя наш хоккеист и вообще отсюда родом. Мы всегда готовы его видеть в команде. Но думаю, у Малкина все хорошо сложится. Он на хорошем счету [в «Питтсбурге»] и набрал хороший ход«, — сказал спортивный директор “Металлурга” Евгений Бирюков.