Мэттьюс поддержал Овечкина в гонке за Гретцки: «Речь не о том, сделает ли он это, а о том, когда это удастся. Александр и Кросби изменили хоккей»

"Не удивлюсь, если Александр Овечкин побьет рекорд. Надеюсь, что он это сделает. Речь даже не о том, сделает ли он это, а о том, когда ему это удастся. Это будет здорово для хоккея.
Учитывая, что он и Сидни Кросби пришли в НХЛ в одно и то же время, а также то, как сильно они изменили игру, то я, безусловно, болею за него.
Я даже не близок к нему по количеству голов. Я понимаю прогнозы и все такое. Но в то же время я еще даже не на полпути — а он уже на подходе.
Так что внимание должно быть сосредоточено на нем, на том, что он смог сделать за свою карьеру, и на том, к чему он приближается сейчас«, — сказал нападающий “Торонто” Остон Мэттьюс.