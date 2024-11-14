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Мэттьюс поддержал Овечкина в гонке за Гретцки: «Речь не о том, сделает ли он это, а о том, когда это удастся. Александр и Кросби изменили хоккей»

На данный момент капитан «Вашингтона» забил 863 гола в НХЛ и находится на второй позиции в истории регулярных чемпионов, уступая лишь Уэйну Гретцки (894 шайбы).

Источник: Sports.Ru

"Не удивлюсь, если Александр Овечкин побьет рекорд. Надеюсь, что он это сделает. Речь даже не о том, сделает ли он это, а о том, когда ему это удастся. Это будет здорово для хоккея.

Учитывая, что он и Сидни Кросби пришли в НХЛ в одно и то же время, а также то, как сильно они изменили игру, то я, безусловно, болею за него.

Я даже не близок к нему по количеству голов. Я понимаю прогнозы и все такое. Но в то же время я еще даже не на полпути — а он уже на подходе.

Так что внимание должно быть сосредоточено на нем, на том, что он смог сделать за свою карьеру, и на том, к чему он приближается сейчас«, — сказал нападающий “Торонто” Остон Мэттьюс.