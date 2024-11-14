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Расмус Сандин: «Овечкин — один из кумиров детства. “Нет такого, что он говорит: “Эй, сделай мне передачу”. Он улыбается так, будто это его первый сезон в НХЛ”

На данный момент капитан «Вашингтона» забил 863 гола в НХЛ и находится на второй позиции в истории регулярных чемпионов, уступая лишь Уэйну Гретцки (894 шайбы).

Источник: Спортс"

«Нет такого, что он говорит: “Эй, сделай мне передачу”. Думаю, мы сами думаем об этом больше, чем он.

Он выходит на лед, как и в любой другой день. Он улыбается так, как будто это его первый сезон в НХЛ.

Когда кто-то забивает гол — будь то я, будь то кто-то другой, но не он — он так же счастлив, как и когда забивает сам. Вот что впечатляет.

Александр в лиге уже 20 лет, и он обожает хоккей, ему нравится находиться рядом с ребятами и веселиться.

Овечкин был одним из моих кумиров в детстве. Думаю, у меня дома есть старая джерси Ови. Да и мой брат Линус тоже большой фанат Ови. Играть с ним сейчас — это невероятно«, — сказал защитник “Вашингтона” Расмус Сандин.