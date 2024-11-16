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Кравец о 5:6 от «Сочи»: «Можно только похвалить “Куньлунь”, что проявил характер: два раза вернулись и довели матч в основное время до ничьей»

"Думаю, что была очень интересная игра для болельщиков, много забитых голов, такой сценарий, в котором нам пришлось все время догонять соперников. Конечно, можно только похвалить ребят, что проявили характер: два раза вернулись, доработали и довели матч в основное время до ничейного результата.

Источник: Спортс"

"Думаю, что была очень интересная игра для болельщиков, много забитых голов, такой сценарий, в котором нам пришлось все время догонять соперников. Конечно, можно только похвалить ребят, что проявили характер: два раза вернулись, доработали и довели матч в основное время до ничейного результата. Но, к сожалению, все равно какие-то ошибки были, соперники ими удачно воспользовались.

В принципе играли гораздо лучше, чем в предыдущих матчах, но нужно продолжать работать над некоторыми деталями, которые дадут нам возможность побеждать. В целом я считаю, что ребята много сил отдали и постарались все сделать для того, чтобы победить.

В нападении обе команды достаточно хорошо отыграли, проявили себя. Нужно работать над правильной обороной, чтобы не было контратак, легких ошибок в своей зоне, когда мы теряем шайбу. Для тренера любая игра, победная или проигранная — это головная боль«, — сказал тренер “Куньлуня”.