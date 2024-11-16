Кравец о 5:6 от «Сочи»: «Можно только похвалить “Куньлунь”, что проявил характер: два раза вернулись и довели матч в основное время до ничьей»

"Думаю, что была очень интересная игра для болельщиков, много забитых голов, такой сценарий, в котором нам пришлось все время догонять соперников. Конечно, можно только похвалить ребят, что проявили характер: два раза вернулись, доработали и довели матч в основное время до ничейного результата. Но, к сожалению, все равно какие-то ошибки были, соперники ими удачно воспользовались.