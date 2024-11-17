Потапов о Гру: «Новатор, прорыв года, взрыв сезона. Понравилось, что он сказал в раздевалке “Трактора”: “Можете обижаться, любить, ненавидеть меня. Но я здесь, чтобы побеждать”

— Он хороший тренер, и в этом году в Челябинске контраст с прошлым сезоном. Тогда была отставка Анвара Гатиятулина, назначение Алексея Заварухина и было непонятно, что будет, а сейчас команда идет на первом месте.
Но лучший тренер по-прежнему, на мой взгляд, это Игорь Никитин. Если раздавать номинации, то Гру я бы назвал новатором, прорывом года, взрывом сезона. И для местных ребят, для Карпухина, Телегина, Тертышного, Шабанова — это отличная школа.
Они должны понимать, как работают за рубежом и к чему нужно стремиться. Мне очень понравилось то, что сказал Гру в раздевалке: «Все решения, которые я принимаю, для того, чтобы выигрывать. Вы можете обижаться, вы можете не обижаться, любить или ненавидеть меня, но я здесь, чтобы побеждать».
— Как вы считаете, есть ли у «Трактора» проблема с обороной? Нужно ли усиление в защитной линии?
— Мне не кажется, что это глобальная проблема, но усиление нужно всегда. Генменеджер «Трактора» Алексей Волков вместе с Бенуа Гру наверняка рассматривает подписание каких-либо хоккеистов. Челябинск здорово играет в обороне, а от провалов никто не застрахован.
Это индивидуальные ошибки, а не систематические. В «Тракторе» три хороших пары обороны, и даже не знаю, как молодой парень может пробиться в топ-6 защитников. Только ждать получения кем-то травмы, — сказал бывший нападающий «Трактора».