Потапов о Гру: «Новатор, прорыв года, взрыв сезона. Понравилось, что он сказал в раздевалке “Трактора”: “Можете обижаться, любить, ненавидеть меня. Но я здесь, чтобы побеждать”

Они должны понимать, как работают за рубежом и к чему нужно стремиться. Мне очень понравилось то, что сказал Гру в раздевалке: «Все решения, которые я принимаю, для того, чтобы выигрывать. Вы можете обижаться, вы можете не обижаться, любить или ненавидеть меня, но я здесь, чтобы побеждать».