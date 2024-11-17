Войнов о 0:1 от «Локомотива»: «Торпедо» будет легче, когда заработает большинство. Очень тяжело их подловить на контратаках"

Конечно, сегодня было не как в других матчах, где атаки идут туда-сюда, в формате «два в один», «три в один». Из положительного стоит отметить, что в обороне мы тоже сыграли хорошо, не дали ничего создать сопернику. После такой пропущенной шайбы в моменте можно опустить голову, но хорошо, что команда понимает, что такое бывает.