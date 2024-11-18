«Овечкин летом готовился очень серьезно — 100%. Мне его тренер сказал: “Мы поменяем подготовку к сезону”. Сопин об успешной игре Александра

— К сожалению, в этом сезоне он с нами не тренировался. Хотя несколько раз звонил и сверял расписание. Обещал приехать на занятие на льду, но так и не получилось. График у него очень плотный, время не совпадало. Но я знаю, что Овечкин очень серьезно тренировался и готовился. Этим летом мы достаточно много общались. Я был в курсе, что Александр много занимался на легкоатлетическом стадионе, катался. Я знаю, что он готовился летом очень серьезно. Это 100 процентов.