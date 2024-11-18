«Овечкин летом готовился очень серьезно — 100%. Мне его тренер сказал: “Мы поменяем подготовку к сезону”. Сопин об успешной игре Александра

— Вы в «Динамо» радуетесь, когда Овечкин делает хет‑трик?
— Открываешь глаза, читаешь новости — и просто восторг. Буря эмоций! Мы очень рады за Александра, за его успехи. И за то, что он — символ московского «Динамо». Переживаем за него и желаем большой удачи.
— Можете объяснить как профи, в чем секрет успеха Овечкина? Ему ведь уже скоро 40 лет.
— К сожалению, в этом сезоне он с нами не тренировался. Хотя несколько раз звонил и сверял расписание. Обещал приехать на занятие на льду, но так и не получилось. График у него очень плотный, время не совпадало. Но я знаю, что Овечкин очень серьезно тренировался и готовился. Этим летом мы достаточно много общались. Я был в курсе, что Александр много занимался на легкоатлетическом стадионе, катался. Я знаю, что он готовился летом очень серьезно. Это 100 процентов.
— Овечкин сделал ставку на легкую атлетику?
— Конкретно не скажу, надо у Александра спросить. Но он долгие годы работает с Павлом Бурлаченко, со своим тренером по физподготовке.
— Да, известный в прошлом прыгун с шестом.
— И вот Павел мне сказал: «Мы поменяем подготовку к сезону». Что конкретно они изменили — это секрет, и мы в детали не вдавались. Но даже нам в «Динамо» очень интересен этот опыт. Наш тренерский штаб обязательно обсудит с Александром, какие изменения он внес в свою предсезонную подготовку. Если так посмотреть, в прошлом сезоне Овечкин разогнался ближе к Новому году.
А сейчас с первых же матчей демонстрирует потрясающий хоккей. И это не только голы. Можно посмотреть, в каком он движении находится, как отрабатывает назад. Вот в матче с «Вегасом» он у Ивана Барбашева украл гол, до конца отработав в обороне, забрал шайбу на пятаке. И убегают «2 в 1», и защитник его не может достать.
Это не просто человек стоит в большинстве и бросает с прямых ног в пустые ворота. Овечкин всегда был хорош. А сейчас он — очень серьезная фигура в игре «Вашингтона», — сказал спортивный директор «Динамо».
??? Первый хет-трик Овечкина за 2 года — против «Вегаса»! До Гретцки — уже меньше 30 шайб.