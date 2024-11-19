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Тренер «Амура» про 3:6 от СКА: «У них хорошие мастера. Гол Кузнецова — его мастерство и ошибка наших игроков, надо играть проще»

— Играли с хорошим соперником. С хорошими мастерами, которые используют ошибки соперника.

Источник: Спортс"

Пытались достучаться до ребят, чтобы меньше играть в нашей зоне, сыграть проще. Но в какие-то моменты выключались и не играли до конца. Соперника с победой.

— Виктор Кобозев — вратарь на сегодняшний матч — в этом сезоне вообще нигде не играл, ни в МХЛ, ни в ВХЛ. Откуда он? И почему такое решение — на «свежачка» решили поставить?

— Решили взбодрить команду. А по работе Виктор давно заслужил уже сыграть игру в КХЛ, может, и не одну. Так получилось, что соперник — СКА.

В принципе, Виктор ничего плохого не сделал, сыграл неплохо, подтаскивал в каких-то моментах. Но вот решили взбодрить команду — не получилось.

— Это вообще его первый матч в сезоне? До этого он просто тренировался с командой?

— Да.

— Яков Рылов сегодня стал автором самого возрастного дубля в истории КХЛ среди защитников, до это у него вообще ни одной шайбы не было. Чем объясните такую его игру сегодня? И можно пару слов о влиянии этого человека на команду в целом.

— Хороший опытный защитник, игрок. Всегда отдается, всегда тренируется — профессионал, можно сказать.

Ребята сыграли хорошо в большинстве, он вовремя оказался там, где должна быть шайба, и хорошо бросил. Два хороших броска — два гола, мог забить и третий.

— Сегодня как-то поменяли его позицию на схемах розыгрыша?

— Да, мы ищем, экспериментируем, смотрим, чтобы бригады большинства работали более эффективно. Сегодня вот два гола забили.

— По поводу Гиздатуллина: у него сегодня три очка. Чем отметите его преображение в этом матче?

— Думаю, Артур заслужил то, что начал набирать очки. Своим усердием и трудолюбием, с которыми он работает на тренировках, он давно это заслужил.

— Вопрос про гол Кузнецова. Понятно, что он такой, на публику, а с точки зрения обороняющейся стороны, как оцените? Это больше мастерство форварда или все-таки ошибка обороны?

— Ошибка наших игроков на возврате, ну и, соответственно, мастерство Кузнецова.

— Как надо противостоять таким штукам?

— Сыграть проще, — сказал исполняющий обязанности главного тренера «Амура» Виктор Костюченок после матча Фонбет чемпионата КХЛ.

Чудо-гол Кузнецова: исполнил лакросс с пятака и отпраздновал фирменной «птичкой».