Трентон
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Заварухин об 1:3 от «Нефтехимика»: «Автомобилист» проиграл незаслуженно. Неприятно, что прервалась хорошая победная серия"

"Неприятно, что прервалась хорошая победная серия. Считаю, незаслуженно проиграли мы. Начало игры сказалось на весь матч, не хватило злости. 49 бросков в створ, 20 минут в атаке — этого мало оказалось для победы.

Источник: Спортс"

"Неприятно, что прервалась хорошая победная серия. Считаю, незаслуженно проиграли мы. Начало игры сказалось на весь матч, не хватило злости. 49 бросков в створ, 20 минут в атаке — этого мало оказалось для победы. Не забили свои голы, которые могли, хорошие шансы были в первой же смене, в концовке. Шайба не захотела заходить в ворота, нужна была злость, вратарь соперника хорошо сыграл.

Блэкер пройдет обследование, пока рано говорить о его состоянии. Лайпсик проходит обследование, получил микротравму в прошлой игре.

Не сказал бы, что первый гол «Нефтехимика» выбил из колеи. Даже по первому периоду у нас было больше бросков и контроля шайбы. Не было голов, не было чувства опасности. Во втором и третьем периодах добавили, но надо было так начинать игру«, — сказал тренер “Автомобилиста”.