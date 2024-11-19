Заварухин об 1:3 от «Нефтехимика»: «Автомобилист» проиграл незаслуженно. Неприятно, что прервалась хорошая победная серия"

Не сказал бы, что первый гол «Нефтехимика» выбил из колеи. Даже по первому периоду у нас было больше бросков и контроля шайбы. Не было голов, не было чувства опасности. Во втором и третьем периодах добавили, но надо было так начинать игру«, — сказал тренер “Автомобилиста”.