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Леонтьев о 3:1 с «Автомобилистом»: «У “Нефтехимика” давно не было такой полноценной победы. Вдвойне приятно, что выиграли в Екатеринбурге — проиграли им в сезоне три матча в

«Победа для нас очень ценна, было много поражений у нас, в овертаймах, по буллитам. Давно не было такой полноценной победы, вдвойне приятно, что выиграли в Екатеринбурге — проиграли “Автомобилисту” в этом сезоне три матча в одну шайбу.

Источник: Спортс"

«Победа для нас очень ценна, было много поражений у нас, в овертаймах, по буллитам. Давно не было такой полноценной победы, вдвойне приятно, что выиграли в Екатеринбурге — проиграли “Автомобилисту” в этом сезоне три матча в одну шайбу.

Много было правильных моментов, командных действий, системной самоотверженности. Были вера в себя, вера в команду, вера в результат. Втройне приятно, что у «Автомобилиста» со следующего сезона будет новая арена, победить здесь очень здорово.

В чем главное отличие этой игры от трех проигранных? Все матчи проходили в упорной борьбе. Интересные, нервные поединки, до самого конца было неясно, кто победит. Сегодняшний матч не исключение, «Автомобилист» имел хорошие шансы в концовке после удаления — на мой взгляд, спорного. Могла перевернуться игра«, — сказал тренер “Нефтехимика”.