Панин о том, что у «Салавата» 7 домашних поражений подряд от «Металлурга»: «Не знал о такой статистике. В целом играли сегодня хорошо»

Мы находимся в средней части своих кондиций. Нет какого-то спада. Для этого периода и времени года — хорошо, потому что обычно в ноябре, если брать в пример предыдущие сезоны, мы просаживались. Сейчас идем более-менее ровно. Хорошо, что набираем очки, хорошо, что в команде нет каких-то серьезных травм. Все складывается из мелочей, из подготовки, тут винтиков огромное количество«, — сказал защитник “Салавата Юлаева”.