Ротенберг о Коле в СКА: «Давайте посмотрим честно, в каких других командах КХЛ ребята 2006 года рождения получают много игрового времени»

Ну, вы знаете, да — сплав опыта, молодости и мастерства, характера и самоотверженности каждого игрока дают командный общий результат. И сегодня вот мы это увидели. Это как раз-таки то, что мы хотим видеть в каждой игре, в каждой смене, мы хотим, чтобы наши ребята это понимали. Сегодня не все, конечно — есть что улучшить, но в целом наша команда сегодня показала тот хоккей, на который мы рассчитываем как тренерский штаб в каждой игре, — сказал тренер СКА.