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Ротенберг о Коле в СКА: «Давайте посмотрим честно, в каких других командах КХЛ ребята 2006 года рождения получают много игрового времени»

Тренер армейцев выразил мнение после матча Фонбет Чемпионата КХЛ с «Амуром» (6:3).

Источник: Спортс"

— Сегодня два брата сыграли за СКА. В последние годы зачастили — до этого Федотовы, сейчас Демидовы. Заслужил Семен своей игрой за «СКА-Неву» этот шанс?

— Ну, Семен с нами уже очень давно. Он обладатель Кубка Харламова. Он всегда ярко бьется и всегда отдается полностью игре. Я его лично хорошо знаю, он самоотверженный игрок, у него такая энергетика победителя. Дерзкий по-хорошему парень, очень трудолюбивый. Сегодня заслуженно попал в состав. Поздравляем его с почином. Еще один молодой игрок заиграл в КХЛ благодаря СКА, надо это отмечать.

У нас сегодня и Тимур Кол хорошо сыграл — 2006 года рождения защитник. Давайте посмотрим честно, в каких других командах КХЛ объективно играют ребята 2006 года рождения, получают много игрового времени. Иван Демидов — нельзя забывать, что он молодой пацан, он 2005 года рождения. Также наш вратарь Паша Моисеевич — он уже обладатель Кубка Харламова, и он сегодня помог нам победить.

Понятно, что мы максималисты, мы ищем всегда, как нашу игру улучшить — и по каждому игроку, в частности, и в целом по командной игре. Но надо отметить, что благодаря и тренерскому штабу, всей команде, персоналу нашему, огромная работа проводится, чтобы подвести ребят к КХЛ, чтобы они не выпадали из игры. Всегда все познается в сравнении.

Давайте посмотрим, где в лидерах команды игроки 2005 года рождения, 2006 года рождения. Также нельзя забывать, что наши лидеры — Грицюк, Никишин — они молодые пацаны еще, и при этом да, они мужики, потому что уже стали лидерами команды. Надо здесь тоже оценить объективно, что у нас идет развитие игроков, и благодаря нашей совместной работе мы показываем целостную игру.

Ну, вы знаете, да — сплав опыта, молодости и мастерства, характера и самоотверженности каждого игрока дают командный общий результат. И сегодня вот мы это увидели. Это как раз-таки то, что мы хотим видеть в каждой игре, в каждой смене, мы хотим, чтобы наши ребята это понимали. Сегодня не все, конечно — есть что улучшить, но в целом наша команда сегодня показала тот хоккей, на который мы рассчитываем как тренерский штаб в каждой игре, — сказал тренер СКА.