Чинахов забросил 5-ю шайбу в сезоне НХЛ в матче с «Бостоном». У него 12 очков в 18 играх

На счету 23-летнего россиянина стало 12 (5+7) очка в 18 играх в текущем сезоне при полезности «+2».
Сегодня Чинахов (12:44, «+1») реализовал единственный бросок в створ. Также он отметился 1 блоком и 1 силовым приемом, а также допустил 1 потерю.
Форвард «Коламбуса» установил окончательный счет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Брюинс» (5:1).
На счету 23-летнего россиянина стало 12 (5+7) очка в 18 играх в текущем сезоне при полезности «+2».
Сегодня Чинахов (12:44, «+1») реализовал единственный бросок в створ. Также он отметился 1 блоком и 1 силовым приемом, а также допустил 1 потерю.