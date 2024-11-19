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Чинахов забросил 5-ю шайбу в сезоне НХЛ в матче с «Бостоном». У него 12 очков в 18 играх

Форвард «Коламбуса» установил окончательный счет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Брюинс» (5:1).

Источник: Спортс"

На счету 23-летнего россиянина стало 12 (5+7) очка в 18 играх в текущем сезоне при полезности «+2».

Сегодня Чинахов (12:44, «+1») реализовал единственный бросок в створ. Также он отметился 1 блоком и 1 силовым приемом, а также допустил 1 потерю.