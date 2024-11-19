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Овечкин стал 1-й звездой матча с «Ютой»: 14-й и 15-й голы в сезоне при 3 бросках и «+2» за 14:06. Он не смог доиграть из-за травмы

Капитан «Вашингтона» забросил 2 шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (6:2).

В активе 39-летнего нападающего стало 15 шайб в 18 играх в текущем сезоне при 25 очках и полезности «+15».

Овечкин (14:06, 4:24 — в большинстве, 0:37 — в меньшинстве, «+2») не сумел завершить матч из-за травмы, полученной в 3-м периоде после столкновения коленом в колено с форвардом «Юты» Джеком Макбэйном.

Сегодня у россиянина 2 шайбы после 3 бросков в створ, 1 силовой прием и малый штраф.

Овечкин забил 867-й и 868-й голы в НХЛ. До рекорда Гретцки — 26 шайб.

Овечкин получил травму в матче с «Ютой», столкнувшись с Макбэйном коленом в колено. На 57-й минуте Уилсон подрался с Джеком.