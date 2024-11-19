Овечкин единолично возглавил гонку снайперов НХЛ — 15 шайб в 18 играх. У Райнхарта и Драйзайтля по 13 голов

В активе 39-летнего нападающего стало 15 голов в 18 играх в текущем сезоне при 25 очках и полезности «+15».
Россиянин единолично возглавил снайперскую гонку в текущем сезоне лиги. Он обошел Сэма Райнхарта («Флорида», 13 шайб в 18 играх) и Леона Драйзайтля («Эдмонтон», 13 в 19).
Овечкин является 9-кратным обладателем «Морис Ришар Трофи» — приза лучшему снайперу регулярного чемпионата.
Овечкин забил 867-й и 868-й голы в НХЛ. До рекорда Гретцки — 26 шайб.
Овечкин получил травму в матче с «Ютой», столкнувшись с Макбэйном коленом в колено. На 57-й минуте Уилсон подрался с Джеком.