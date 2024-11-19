Трентон
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Овечкин единолично возглавил гонку снайперов НХЛ — 15 шайб в 18 играх. У Райнхарта и Драйзайтля по 13 голов

Капитан «Вашингтона» забросил 2 шайбы в матче регулярного чемпионата с «Ютой» (6:2).
Источник: Спортс"

В активе 39-летнего нападающего стало 15 голов в 18 играх в текущем сезоне при 25 очках и полезности «+15».

Россиянин единолично возглавил снайперскую гонку в текущем сезоне лиги. Он обошел Сэма Райнхарта («Флорида», 13 шайб в 18 играх) и Леона Драйзайтля («Эдмонтон», 13 в 19).

Овечкин является 9-кратным обладателем «Морис Ришар Трофи» — приза лучшему снайперу регулярного чемпионата.

Овечкин забил 867-й и 868-й голы в НХЛ. До рекорда Гретцки — 26 шайб.

Овечкин получил травму в матче с «Ютой», столкнувшись с Макбэйном коленом в колено. На 57-й минуте Уилсон подрался с Джеком.