Овечкин с «+15» делит 2-е место по полезности в сезоне НХЛ с Орловым, Капризовым и Сандином. Лидирует Дилан Строум с «+18»

В активе 39-летнего нападающего стало 15 голов в 18 играх в текущем сезоне при 25 очках «+15».
Овечкин делит 2-е место по полезности в лиге с партнером по команде Расмусом Сандином, а также защитником «Каролины» Дмитрием Орловым и форвардом «Миннесоты» Кириллом Капризовым.
Лидирует в списке еще один игрок «Кэпиталс» — форвард Дилан Строум с «+18».
Овечкин забил 867-й и 868-й голы в НХЛ. До рекорда Гретцки — 26 шайб.
Овечкин получил травму в матче с «Ютой», столкнувшись с Макбэйном коленом в колено. На 57-й минуте Уилсон подрался с Джеком.