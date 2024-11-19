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Овечкин с «+15» делит 2-е место по полезности в сезоне НХЛ с Орловым, Капризовым и Сандином. Лидирует Дилан Строум с «+18»

Капитан «Вашингтона» забросил 2 шайбы в матче регулярного чемпионата с «Ютой» (6:2), завершив встречу с полезностью «+2».

В активе 39-летнего нападающего стало 15 голов в 18 играх в текущем сезоне при 25 очках «+15».

Овечкин делит 2-е место по полезности в лиге с партнером по команде Расмусом Сандином, а также защитником «Каролины» Дмитрием Орловым и форвардом «Миннесоты» Кириллом Капризовым.

Лидирует в списке еще один игрок «Кэпиталс» — форвард Дилан Строум с «+18».

Овечкин забил 867-й и 868-й голы в НХЛ. До рекорда Гретцки — 26 шайб.

Овечкин получил травму в матче с «Ютой», столкнувшись с Макбэйном коленом в колено. На 57-й минуте Уилсон подрался с Джеком.