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«Вашингтон» выиграл 3 матча подряд и возглавил Восток. В общей таблице лиги «Кэпиталс» идут на 2-м месте

«Кэпиталс» победили «Юту» (6:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Источник: Спортс"

У команды под руководством Спенсера Карбери стало 27 очков в 18 играх.

«Вашингтон» единолично возглавил Столичный дивизион и Восточную конференцию (при этом уступая «Каролине» с 26 баллами в 17 играх по проценту набранных очков).

В общей таблице лиги «столичные» идут на втором месте, уступая лишь «Виннипегу» (30 очков в 18 играх).

В следующем матче команда сыграет дома с «Колорадо» 21 ноября (начало по московскому времени — 22 ноября в 03:00).

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