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Овечкин забил по 2+ гола за два дня подряд в 5-й раз в карьере. Столько же у Лемье, Курри, Сиссарелли и Ришара. Гретцки делал это 6 раз

Капитан «Вашингтона» сделал дубль в матче с «Ютой» (6:2).

Источник: Спортс"

Ранее в матче с «Вегасом» (5:2) Овечкин трижды поразил ворота соперника.

39-летний россиянин занимает второе место по голам в истории лиги (868 в 1444 играх). Рекордсмен — Уэйн Гретцки, на счету которого 894 шайбы в 1487 играх.

Таким образом, Овечкин в 5-й раз в карьере забил по несколько голов за 2 дня подряд. Он сравнялся по этому показателю с Дино Сиссарелли, Марио Лемье, Яри Курри и Морисом Ришаром.

Уэйн Гретцки отличился несколькими голами за два дня подряд 6 раз за карьеру и лидирует по этому показателю в НХЛ.