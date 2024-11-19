Ротенберг об Овечкине: «Можем увидеть Сашу на Олимпиаде с его трудолюбием. Видели, как против “Вегаса” он отрабатывает в обороне, играет на команду. Хорошо подготовился к сезону»

— Мы видели пример в матче с «Вегасом», как он отрабатывает в обороне, у него есть эта энергия. Это значит, что Саша очень хорошо подготовился к сезону. Это пример для всех, когда Овечкин в своем возрасте так отрабатывает в оборону.