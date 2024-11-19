Кузнецов об Овечкине: «Еще 5 лет назад я говорил, что побьет рекорд Гретцки. После этого он сможет кайфовать и забить 1000 шайб. В НХЛ будет серьезное празднование»

"Надеюсь, Овечкин в этом году побьет рекорд, и давление уйдет. После этого он сможет кайфовать и забить 1000 шайб. Я еще пять лет назад говорил, что Овечкин побьет рекорд Гретцки. Думаю, что в НХЛ будет серьезное празднование, потому что это такое событие, которого никто не ожидал.